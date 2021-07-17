Дніпро "атакують" медузи – з чим це пов'язано і чи є небезпека

Медузи в Дніпрі. Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі помічають все більше прісноводних медуз. і хоча ще в минулому році їх було зовсім небагато, зараз кияни помічають їх збільшення, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Прісноводні медузи, яких зараз можна побачити в Дніпрі, не виростають величиною три сантиметри в діаметрі. А ще вони цілком безпечні для людини – тому що не жалять і стають помітними, коли вода прогрівається до 25-ти градусів.

Протягом останнього тижня в столиці погода била температурні рекорди. Днем до +37, вночі не менше 22 градусів. Сьогодні вода в Дніпрі прогрілася до 24 за Цельсієм. Тому поява медуз екологів не дивує. Кажуть, в річках вони були завжди, але просто не в такій кількості.

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"Тут варто фокусувати увагу не на самих медуз, а на тому, що змінюється клімат, у нас надмірно прогрівається вода і медузи є індикатором цих кліматичних змін. Раніше в інші роки їх було менше, тому що не було такої високої температури", – каже еколог Олександр Соколенко.

Турбує те, що зростання кількості прісноводних медуз може привести до змін в екосистемі Дніпра. Вони фактично можуть відібрати їжу у інших видів. Ще небезпечніше те, що медузи можуть забивати системи забору води та гідротехнічні споруди.

Якщо в майбутньому температурні рекорди влітку стануть нормою – в річках все частіше з'являтися нові види. Місяць тому в Дніпрі виявили сонячного окуня. Фахівці кажуть – саме через спеку ця теплолюбна риба з південних регіонів України дісталася до столиці.

Також ми писали, що на популярному українському курорті Кирилівка посилено боролися з морськими мешканцями, яких викидало на берег, – місцеві жителі витягали медуз з води за допомогою рибальських сіток, як рибу, а потім вивозили їх подалі на тачках.