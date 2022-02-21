До +10 градусів! Прогноз погоди в Україні на 21 лютого

Погода порадує українців теплом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 21 лютого, буде теплою. Попри "плюсову" температуру, в деяких областях очікуються опади. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується дощ. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +5-9 градусів.

У північних регіонах — 6-10 градусів тепла. На півдні очікується +8-11 градусів.

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У Києві прогнозують суху погоду, 7-9 градусів тепла, а в Сімферополі опадів також не прогнозують — +8-10 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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