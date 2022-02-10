До +11 тепла. Погода в Україні на 10 лютого

Цього дня в Україні очікуються хороші погодні умови/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 10 лютого, буде теплою. Опади очікуються лише в трьох областях. Подекуди температура сягатиме 11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +11 градусів. На сході очікується 3-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +4-8 градусів. На півдні прогнозують 5-11 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не буде, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі теж буде сухо — +6-8 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.