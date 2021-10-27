До +12 градусів! Синоптики дали прогноз погоди у Києві на 27 жовтня (карта)

Протягом дня у столиці України опадів не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У середу, 27 жовтня, у Києві опадів не прогнозують. За інформацією синоптиків, у столиці буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня в Києві прогнозують 10-12 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 3-8 м/с.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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