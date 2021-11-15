До 5 градусів морозу! Кияни попередили про похолодання – прогноз (карта)

Прогноз погоди на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 16 листопада, у Києві синоптики обіцяють холодну та суху погоду.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Найближчої ночі у столиці похолодає до -5 градусів. Вночі стовпчики в термометрі будуть коливатися від +2 до +3 градусів.

"У наступні дні може бути нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом і поривчастим вітром. Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск", – стверджує синоптик.

Якою буде погода в Україні. Фото: Наталії Діденко

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У листопаді очікуються дощі та ранній сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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