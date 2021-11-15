До 5 градусів морозу! Кияни попередили про похолодання – прогноз (карта)

Прогноз погоди на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 16 листопада, у Києві синоптики обіцяють холодну та суху погоду.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Найближчої ночі у столиці похолодає до -5 градусів. Вночі стовпчики в термометрі будуть коливатися від +2 до +3 градусів.
"У наступні дні може бути нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом і поривчастим вітром. Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск", – стверджує синоптик.
У листопаді очікуються дощі та ранній сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.
Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
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