До +6 градусів! Коли до Києва прийде весна – розповіли синоптики

Опадів у столиці не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києвізавтра, 11 лютого, буде теплою, проте хмари затягнуть небо аж до вечора. Сильних поривів вітру та опадів у столиці синоптики не обіцяють.

Про це пише gloss.

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Завтра протягом усього дня буде переважно хмарна погода та плюсова температура повітря.

Сильних поривів вітру, як і істотних опадів, не повинно бути. Температура вдень буде від +4 до +6 градусів, а от уночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3.

Вітер у місті й вдень, і вночі буде до 5-10 м/с.

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Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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