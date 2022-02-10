До +6 градусів! Коли до Києва прийде весна – розповіли синоптики

Опадів у столиці не буде / Колаж "Сьогодні"
Погода у Києвізавтра, 11 лютого, буде теплою, проте хмари затягнуть небо аж до вечора. Сильних поривів вітру та опадів у столиці синоптики не обіцяють.
Про це пише gloss.
Завтра протягом усього дня буде переважно хмарна погода та плюсова температура повітря.
Сильних поривів вітру, як і істотних опадів, не повинно бути. Температура вдень буде від +4 до +6 градусів, а от уночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3.
Вітер у місті й вдень, і вночі буде до 5-10 м/с.
Яка температура буде у лютому?
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.
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