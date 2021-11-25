"Будинок зі зміями". На Великій Житомирській у Києві розпочалася велика реставрація (фото)

У столиці відбувається реконструкція "Дома зі зміями" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочалася реконструкція "Будинки зі зміями" – на ньому почали демонтувати пізнішу прибудову. Також у процесі хочуть повернути втрачені декоративні елементи.

Про це повідомляє Kyiv Arsenal у Facebook .

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Прибутковий будинок Софії Чоколової, відомий як "Будинок зі зміями та каштанами" на вулиці Велика Житомирська, 32, почали реставрувати.

"У декого початок реставрації викликав нерозуміння а відчуття "зради", адже робітники почали зносити цілий поверх у будинку. Проте, як виявилося, проєктом передбачається демонтаж поверху, побудованого у 1945 році, через який знищили аттики – стінки, що влаштовуються над карнизом і які прикрашені рельєфними композиціями", – пишуть у Мережі.

Місце реставрації обнесли парканом / Фото: Сьогодні

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Крім того, у процесі реставрації аварійну будівлю планують не просто відремонтувати, а повернути втрачені декоративні елементи.

"Будинок зі зміями і каштанами" також відрізняється своєю декоративністю – велика кількість ліпнини у формі плазунів і рослинних елементів прикрашають фасад, надають йому певної асиметричності", – додають у повідомленні.

Пам'ятник архітектури повернуть у колишній стан / Фото: Kyiv Arsenal

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Реставратори вирішили повернути пам'ятник у початковий стан.

Історія "Будинку зі зміями"

Будівля має статус пам'ятника архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Будинок із зміями збудували на початку ХХ ст. у стилі модерну за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві. Також він автор низки столичних будівель – клініки Маковського на вулиці Олеся Гончара, прибуткового будинку лікаря Трофімова на Назарівській вулиці тощо.

На місці працює також будівельний кран / Фото: Сьогодні

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