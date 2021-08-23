Дорога всіяна осколками. На Бориспільській трасі ДТП з постраждалими (відео)

Місце ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

На під'їзді до Києва по Бориспільській трасі сталося масштабне ДТП. На новенькому асфальті зіткнулися три легкових автомобіля. Осколками від фар і дрібними частинами обшивки всіяні дві смуги.

За словами очевидців, водій Audi на високій швидкості влетів в автомобілі, які пригальмували на світлофорі.

В патрульній поліції говорять, що встановлюють причини і механізм ДТП.

За попередньою інформацією, четверо осіб отримали травми.

На місце викликали столичних рятувальників.

"Наші співробітники прибули на місце, коли вже постраждалих витягли з авто. Загоряння в результаті ДТП не було, як і розлиття пального на проїжджій частині. Пожежні задіяні не були. Лише допомогли розтягнути постраждалі автомобілі", – розповіли нам в ДСНС Києва.

У бік столиці утворився великий затор.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник із місця аварії.

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