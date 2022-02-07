Дістаємо весняні куртки? Синоптики порадували прогнозом на тиждень

Опадів у країні практично не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня в Україні буде хороша погода. Температура повітря вже піднялася, але незабаром у Києві буде ще тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 8 лютого, у всіх регіонах хмарно, але без опадів майже у всіх областях. Невеликий снігопад очікується у східних, Запорізькій та Херсонській областях. Температура повітря коливатиметься від -1 до +4.

9 лютого невеликий снігопад буде у північних та Полтавській областях. Температура повітря також буде "плюсова", а на заході – до +7.

10 лютого сніг із дощем прогнозують у східних та північних областях. Але температура повітря підніметься ще вище. У західних областях потеплішає до +9.

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11 лютого я взагалі буде тепло, особливо у Києві. У всіх областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На півдні потеплішає до +12.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, потрібно повноцінно відпочивати і висипатися, і навіть провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

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Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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