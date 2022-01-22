Діставайте санчата! Київ засипає снігом, у транспорті стався збій (відео)

Снігову погоду передавали на всі вихідні у місті / Фото: Колаж: Сьогодні
Київ 22 січня знову засипає снігом. Небо загалом хмарне, температура на позначці -2 градуси нижче за нуль. У місті через негоду стався збій транспорту. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", опади зафіксували у центрі міста.
На відео видно, що йде густий та лапатий сніг.
Також лівий берег огорнула снігова завірюха. Очевидці діляться відео.
Збій транспорту
- Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 на Майдані Незалежності з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
- Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського, 9 через ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух тролейбусів № 24, 25, 26, 28 на пр. Свободи, 28 через ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух тролейбусів № 41 по вул. Жмеринська – вул. Героїв Космосу через ДТП. На місце викликано поліцію.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.