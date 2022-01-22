Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

Діставайте санчата! Київ засипає снігом, у транспорті стався збій (відео)

Ольга Кравченко
22 січня, 14:46
Сніговий покрив вже гарно накрив землю

Снігову погоду передавали на всі вихідні у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ 22 січня знову засипає снігом. Небо загалом хмарне, температура на позначці -2 градуси нижче за нуль. У місті через негоду стався збій транспорту. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", опади зафіксували у центрі міста.

На відео видно, що йде густий та лапатий сніг.

Реклама

Також лівий берег огорнула снігова завірюха. Очевидці діляться відео.

Реклама

Збій транспорту

  • Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 на Майдані Незалежності з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
  • Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського, 9 через ДТП. На місце викликано поліцію.
  • Затримується рух тролейбусів № 24, 25, 26, 28 на пр. Свободи, 28 через ДТП. На місце викликано поліцію.
  • Затримується рух тролейбусів № 41 по вул. Жмеринська – вул. Героїв Космосу через ДТП. На місце викликано поліцію.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Раніше ми писали: