Дощ та сильний вітер: погода у Києві 18 лютого

У Києві прогнозують дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в п'ятницю, 18 лютого, буде вологою. Очікуються пориви вітру до 18 м/с. Морозу цього дня очікувати не варто.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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У столиці України в п'ятницю очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер — північно-західний з поривами до 15-18 м/с.

За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря у Києві цього дня коливатиметься від +4 до +6 градусів.

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Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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