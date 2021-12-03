Тремтіли від страху. Як склалася доля баранів, яких покинули мітингувальники у центрі Києва

Копитних кинули під будівлею КМДА протестувальники / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни досі обговорюють мітинг, який провели під будівлею КМДА на Хрещатику 30 листопада. Тут протестували проти скотських умов перевезення громадян у столичних маршрутках. Організатори привезли під будинок 5 баранів. Тварин просто кинули під стінами КМДА. Мітингувальники поїхали, а нещасні вівці залишилися тинятися біля мерії. Сайт "Сьогодні" з'ясував, де зараз копитні та що з ними буде.

Деякі кияни припускали, що шукати баранів треба буде у ресторанах у вигляді шашлику. Дії протестуючих обурили багатьох зоозахисників, особливо моменти, коли тварин викидали з маршрутки, а потім ноги тягли до будівлі мерії.

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Наразі барани живуть у зоопарку. Фото: Київзоо

На Хрещатику баранам не місце

Як з'ясував сайт "Сьогодні", переляканих баранів забрали до Київського зоопарку. Там вони зараз.

"Ми забрали овець та баранів із двору КМДА. Там вони забилися в кут і тремтіли від страху, мали непривабливий вигляд. Було ухвалено рішення забрати їх до зоопарку, оскільки на Хрещатику баранам не місце. Багато хто навіть писав, що тварини підуть на шашлик. Це не так. Барани та вівці знаходяться у нас на карантині", – розповів сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Барашкам привласнили номери, щоб не плутати

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У групі 5 тварин – 2 овечки та 3 барани. Це звичайні безпородні тварини. Вони без чіпів – нічийні.

Коли вівці надійшли до зоопарку, їх годували лише сіном, щоб уникнути ускладнень для кишечника. Дехто навіть боявся заходити під критий вольєр. Але зараз їх уже годують повноцінним кормом.

Барани та вівці знаходяться на карантині

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Глисти та проблеми з копитами

"Барани та вівці їдять з дуже великим апетитом, вже освоїлися та виявляють активність. Копитним було зроблено аналізи. У тварин виявили глисти, а у двох особин кульгавість – у них неправильно розрослися копита, їх їм ніхто не чистив. Копитні трохи виснажені, а так усі в межах норми. Повне обстеження ще попереду", – розповів сайту "Сьогодні" заввідділом ветеринарної медицини Київського зоопарку Віталій Кобилінський.

Щоб не плутати тварин, їх пронумерували. На боках вивели крейдою цифрами – 1,2,3,4,5.

Тварини провели аналізи

Будуть у контактному зоопарку

Подальша доля тварин вирішуватиметься з часом, але на карантині в Київському зоопарку вони пробудуть щонайменше 1 місяць.

"За цей час ми їх відгодуємо, відмиємо, виведемо глисти. Одне слово, створимо максимально комфортні умови для життя. Після закінчення терміну карантину вони залишаться жити у нас, на території дитячого контактного зоопарку", – розповів нам Кирило Трантін.

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