Дим огорнув цілу вулицю! Під Києвом розпочалася потужна пожежа (фото, відео)

У Київській області НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мартусівці Бориспільського району Київської області сталася пожежа у будівлях пилорами та складу. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Потужна пожежа під Києвом
О 13:26 на Київщині виникла пожежа в будівлях пилорами та складу, їхня площа – 1 тис. кв. м.
Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація пожежі.
До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 бійців та 3 одиниці техніки.
Пожежа під Києвом Фото: ДСНС України
У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами
На головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні поїзда № 81 Київ – Ужгород.
Інцидент стався вночі проти 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів виявили задимлення вагона № 7 поїзда № 81 Київ – Ужгород.
Під час пригоди ніхто не постраждав, у вагоні перебувало двоє пасажирів, їх пересадили в інший вагон.
Ліквідували займання силами пожежного поїзда та працівників ДСНС.
Потяг № 81 Київ – Ужгород вирушив зі Львова із затримкою 20 хвилин. Причини задимлення поїзда з'ясовують.
Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.
До ліквідації пожежі залучали 22 людей особового складу та 3 одиниці спецтехніки.