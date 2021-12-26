Дим огорнув цілу вулицю! Під Києвом розпочалася потужна пожежа (фото, відео)

У Київській області НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мартусівці Бориспільського району Київської області сталася пожежа у будівлях пилорами та складу. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Потужна пожежа під Києвом

О 13:26 на Київщині виникла пожежа в будівлях пилорами та складу, їхня площа – 1 тис. кв. м.

Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація пожежі.

До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 бійців та 3 одиниці техніки.

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Пожежа під Києвом Фото: ДСНС України

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У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами

На головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні поїзда № 81 Київ – Ужгород.

Інцидент стався вночі проти 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів виявили задимлення вагона № 7 поїзда № 81 Київ – Ужгород.