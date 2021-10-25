Дим видно за кілометри: у Києві на Гідропарку спалахнула пожежа – відео (обновлено)

Пожежа в Гідропарку в Києві / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 жовтня, у Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Дим видно за кілометри, а на місці працюють рятувальники.

Подробиці

У ДСНС Києва уточнили, що пожежа сталася на Долобецькому острові.

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"О 15:53 нам надійшло повідомлення про загорання на Долобецькому острові, навпроти Гідропарку. Загорілася плаваюча лазня – дерев'яна одноповерхова споруда. О 16:25 полум'я вдалося локалізувати. На місці працює 2 одиниці пожежної техніки та 10 рятувальників. На даний момент немає інформації про загиблих і постраждалих. Причину загоряння з'ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів", – розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

Головні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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