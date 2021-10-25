Дим видно за кілометри: у Києві на Гідропарку спалахнула пожежа – відео (обновлено)

Пожежа в Гідропарку в Києві / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 25 жовтня, у Києві на Гідропарку спалахнула пожежа. Дим видно за кілометри, а на місці працюють рятувальники.
Подробиці
У ДСНС Києва уточнили, що пожежа сталася на Долобецькому острові.
"О 15:53 нам надійшло повідомлення про загорання на Долобецькому острові, навпроти Гідропарку. Загорілася плаваюча лазня – дерев'яна одноповерхова споруда. О 16:25 полум'я вдалося локалізувати. На місці працює 2 одиниці пожежної техніки та 10 рятувальників. На даний момент немає інформації про загиблих і постраждалих. Причину загоряння з'ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів", – розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.
Головні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
Читайте також:
- Вогонь підбирається до житлових будинків: у Балаклії на Харківщині спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
- "Підказали голоси": Дніпрянка влаштувала пожежу і спалила 50 тис. гривень
- Під Дніпром загорілася багатоповерхівка: людей діставали з палаючого будинку (фото, відео)
- У Київській області під час пожежі в лікарні померла пацієнтка
- Двоє чоловіків у Дніпрі загинули внаслідок пожежі