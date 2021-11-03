Ледь вижила. У Києві живодери скинули собаку з мосту у Дніпро (відео)

В Києві з мосту скинули собаку. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві з Північного мосту скинули собаку у Дніпро. Її терміново госпіталізували.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Поки невідомо, хто знущався з тварини.
"З Північного мосту до Дніпра скинули собаку. Дуже замерзла. Найсильніший стрес. Хлопці рибалки евакуювали на берег" , – йдеться у повідомленні.
Пса терміново госпіталізували до клініки. Йому навіть дали ім'я – Дніпро. Також волонтери вже шукають нового відповідального хазяїна.
Реакція соцмереж
У коментарях вже шукають винних – на думку киян це могли бути або "наріки", або "бидло", або "біосміття".
Також небайдужі дякують рибакам, які вчасно опинилися на місці та врятували пса. І радять звернутися до поліції.
"Бачити б, хто це зробив, шкуру живцем здерти. А тим хто врятував цього собачку, дай вам Бог здоров'я".
Крім того, користувачі соцмереж стверджують, що собака породиста – шарпей.
В Одесі побили водійку, яка збила собаку
У Кілії Одеської області жінка на авто збила вагітного собаку, але замість того, щоб зупинитися і спробувати врятувати тварину, вона проїхала повз і хотіла втекти.
Її зупинили місцеві жителі і почали вимагати, щоб водійка відвезла збитого собаку до ветлікарні. Жінка відреагувала агресивно. Конфлікт через кілька хвилин переріс у тягання за волосся та бійку.
Місцеві жителі викликали на місце поліцію, яка склала протокол на водійку.
Раніше ми писали:
- У Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї. Він кидав каміння у тварин, а коли ті вибігали на дорогу, стріляв із рушниці в їхній бік.
- У Житомирі чоловік викинув цуценя з третього поверху, він загинув. Живодеру не сподобалося, що собака невчасно сходив у туалет.