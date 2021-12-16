Ялинки із "запашком": у Києві вигадали, як вберегти дерева від міських браконьєрів

Тепер за вирубування ялинок киянам загрожують не лише штрафи. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві комунальники вигадали, як вберегти ялинки від недобросовісних людей. Дерева обробляють спеціальним розчином, який буде виділяти неприємний запах при потраплянні в закрите приміщення.

Про це провідомили у Київзеленбуді.

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Спеціальну обробку перед новорічними святами проходять всі хвойні дерева – молоді ялинки, сосни і навіть туї, ялівці та кипариси.

"Щоб вберегти деревця від зазіхань недобросовісних громадян, районні КП УЗН обробляють хвойні насадження спеціальними розчинами, зокрема, репелентами. Ці засоби у теплому приміщенні виділяють дуже неприємні стійкі запахи, тож новорічне дерево точно не принесе радості в дім", – повідомили у "Київзеленбуді".

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Хвойні дерева обробляють спеціальним розчином. Фото: Київзеленбуд

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Штрафи за зрубані ялинки

Поки озеленювачі обробляють деревця "смердючими" речовинами, лісівники посилено патрулюють свої території, за потреби залучаючи працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції.

Кожне самовільно зрубане чи зламане дерево тягне за собою штраф, розмір якого залежить від діаметру стовбура:

до 10 см – 545 грн,

від 10 до 14 см – 960 грн,

від 14 см – 2465 грн.

Крім того, порушники будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 -1020 грн).

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