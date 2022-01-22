Є постраждалі: на Київщині п'яний водій влаштував ДТП

Аварія сталася сьогодні, 22 січня / Колаж "Сьогодні"
На автодорозі Київ – Суми у Київській області сьогодні, 22 січня, п'яний водій влаштував ДТПз постраждалими.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Що відомо
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автомобілем Skoda Octavia.
В аварії постраждали 68-річна та 25-річна пасажирки двох автомобілів, а також 67-річний водій Skoda Octavia. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
Винуватець був п'яний?
У водія автомобіля Kia Cerato, який виїхав на зустрічну смугу, виявили 2,0 проміле алкоголю у крові.
На місці події працювали працівники групи з реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.
Під Харковом п'яний водій влетів у магазин
У селищі Васищеве Харківської області водій Hyundai влетів у магазин. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Як стало відомо, п'яний чоловік на автомобілі Hyundai протаранив магазин наскрізь, а після цього проїхав ще 20 метрів, доки не врізався у дерево.
На місце події оперативно прибула поліція. Як виявилось, авто не належить чоловікові.