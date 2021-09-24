Їздять з розбитими шибками. Що відбувається з маршрутками, на які вчора напали в Києві

В результаті нападу пошкоджено вітрове скло двох автобусів, а водії отримали стрес / Фото: Колаж: Сьогодні

Після вчорашньої атаки на автобуси, які працюють на маршруті №150 (вулиця Милославська – Севастопольська площа), в компанії перевізника "Транс-Сіті" повідомили кореспонденту "Сьогодні", що все ж випустили свої машини на маршрути.

У водія стрес

"Ми вирішили не припиняти рух автобусів на маршруті. Всі вийшли на роботу, зокрема, автобуси з розбитими вікнами. Ми демонстративно їздимо з розбитими шибками. Якщо зняти з маршруту два пошкоджених автобуси – це серйозний зсув графіка, який у нас дуже щільний і все налагоджено. Один з водіїв вчора отримав серйозний стрес внаслідок нападу. Він сьогодні не зміг вийти на роботу, його замінили іншим", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Бородін, директор компанії "Транс-Сіті".

Читайте також: У центрі Києва автомобіль на швидкості врізався в пасажирський автобус

Реклама

Він заявляє, що до поліції передані всі наявні факти про вчорашній напад на автобуси.

"Ми передали всю інформацію. І чекаємо від поліції об'єктивного розслідування, а також справедливого покарання для нападників", – додає директор компанії перевізника.

Що кажуть в поліції

У поліції Києва нам розповіли, що за фактом нападу на маршрутку в Деснянському районі відкрито кримінальне провадження.

"За фактом нападу на автобус №150 по вулиці Радунській відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Сили співробітників поліції кинуті на пошук і затримання зловмисників. На цей момент встановлюються всі деталі інциденту", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Деснянського району.

Реклама

Також в поліції розслідують напад на маршрутку №150 в Подільському районі.

Що сталося

Нагадаємо, вчора з різницею в 15 хвилин були здійснені напади на дві маршрутки №150. Одна з них перебувала в районі Кирилівської церкви (Подільський район), а друга в районі кінцевої на вул. Радунській (Деснянський район).



Внаслідок нападу пошкоджено вітрове скло двох автобусів. Їх розбили невідомі молотком і каменем. Вартість одного вітрового скла для автобуса марки Volvo – 100 тисяч гривень.

Раніше ми писали: