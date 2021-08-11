Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ заблокувала підпільні криптообмінники в Києві

Момент затримання злочинців. Фото: СБУ/Facebook

Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників в столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн гривень. Частина з цих грошей йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Підпільні обмінники дозволяли проводити анонімні платежі і системно виводити тіньові кошти і переводити. Їхніми послугами в основному користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти з заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" та інші.

"Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів. Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці конфіскували докази. Фото: СБУ/Facebook

В рамках розслідування проведено п'ять обшуків в "офісах" в Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці.

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Вилучено:

комп'ютери і серверне обладнання з доказами;

мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;

печатки і установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні, і були задіяні в схемі виведення коштів;

готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до протиправного механізму осіб.

Аналогічні злочини

Нагадаємо, що з початку року в Києві та Київській області трьом організаторам аналогічних схем повідомлено про підозру, матеріали направлені до суду.

Також ми писали, що в Одесі Служба безпеки України розкрила діяльність мережі інтернет-агітаторів і "ботоферми", які поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганду сепаратизму і дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Крім того, СБУ викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній Україні і нейтралізувала "силовий центр" проросійського громадського об'єднання, яке контролював народний депутат України. Члени банди вчиняли злочини, щоб розхитати ситуацію в країні.

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