Фонтан висох. Мерію Києва звинуватили в будівництві "потьомкінських сіл"

В Оболонському районі "висох" фонтан. Колаж "Сьогодні"
У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочий фонтан в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко. Місцеві жителі вважають, що їх обдурили і побудували споруду, що нагадує "потьомкінські села".
"Фонтан виявився "сухи" не в переносному, а буквальному значенні! Черговий "розвод" киян в типовому стилі "потьомкінських сіл", – написали під опублікованим фото.
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) прокоментували напад на мерію сайту "Сьогодні". У прес-службі Кличка запевнили, що фонтан працює.
"Фонтан на Оболонській площі працює. Є технічні дні, коли проводиться його профілактика, а це два дні на тиждень, коли фонтан не працює. В інші дні тижня він працює", – розповіли в КМДА.
У мерії думають, що люди могли помітити непрацюючий фонтан, коли проводилася його технічна профілактика.
Нічний вид фонтану на Оболонській площі. Фото з відеокамер спостереження
Години роботи фонтану:
- Понеділок-середа: з 10:00 до 13:00, перерва з 18:00 до 22:00;
- Четвер – санітарно-технічний день;
- П'ятниця: з 7:00 до 9:00, з 12:00 до 13:00, з 18:00 до 23:00;
- Субота-неділя: з 12:00 до 23:00;
- Світло-музична вистава розпочинається о 20:00.
"Сухий" фонтан в Києві. Фото з відеокамер спостереження
Нагадаємо, фонтан в спальному районі Києвавідкрили в середині вересня 2020 року. На Оболонській площі провели реконструкцію скверу, прибравши МАФи. Фонтан київська мерія вирішила зробити світло-музичним.
Також в сквері встановили лавки, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення сучасним. Крім того, там облаштували полив газонів і встановили систему відеоспостереження.
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