Фонтан висох. Мерію Києва звинуватили в будівництві "потьомкінських сіл"

У КМДА показали графік роботи водної споруди і пояснили причину

В Оболонському районі "висох" фонтан. Колаж "Сьогодні"

У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочий фонтан в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко. Місцеві жителі вважають, що їх обдурили і побудували споруду, що нагадує "потьомкінські села".

"Фонтан виявився "сухи" не в переносному, а буквальному значенні! Черговий "розвод" киян в типовому стилі "потьомкінських сіл", – написали під опублікованим фото.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) прокоментували напад на мерію сайту "Сьогодні". У прес-службі Кличка запевнили, що фонтан працює.

"Фонтан на Оболонській площі працює. Є технічні дні, коли проводиться його профілактика, а це два дні на тиждень, коли фонтан не працює. В інші дні тижня він працює", – розповіли в КМДА.

У мерії думають, що люди могли помітити непрацюючий фонтан, коли проводилася його технічна профілактика.

Нічний вид фонтану на Оболонській площі. Фото з відеокамер спостереження

Години роботи фонтану:

Понеділок-середа: з 10:00 до 13:00, перерва з 18:00 до 22:00;

Четвер – санітарно-технічний день;

П'ятниця: з 7:00 до 9:00, з 12:00 до 13:00, з 18:00 до 23:00;

Субота-неділя: з 12:00 до 23:00;

Світло-музична вистава розпочинається о 20:00.

"Сухий" фонтан в Києві. Фото з відеокамер спостереження

Нагадаємо, фонтан в спальному районі Києвавідкрили в середині вересня 2020 року. На Оболонській площі провели реконструкцію скверу, прибравши МАФи. Фонтан київська мерія вирішила зробити світло-музичним.

Також в сквері встановили лавки, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення сучасним. Крім того, там облаштували полив газонів і встановили систему відеоспостереження.