Фото дня. Київське метро "атакують" антивакцинатори

У київському метро помітили наклейки "Вакцинація вбиває" / Фото: Колаж: Сьогодні

У київському метро помітили наклейки "Вакцинація вбиває".

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Вагони метро обвішані наклейками з написом "Ковід брехня. Вакцинація вбиває". Наклейки помітили у вагонах метро на червоній гілці.

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Що робити із антивакцинаторами?

"Боротьба з антивакцинаторами – це максимальне інформування населення, відповіді на питання, які є у людей (про вакцину). Тоді я впевнений, що таким чином можна буде перемогти антивакцинаторів, які є у кожній країні світу", – сказав екс-міністр МОЗ Максим Степанов.

Новий рекорд щеплень

За добу 29 жовтня в Україні від COVID-19 вакциновано 317 209 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людина, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

За останню добу працювали:

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1087 мобільних бригад з імунізації;

3220 пунктів щеплення;

415 центрів вакцинації населення.

Загалом проведено 17 400 008 щеплень. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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