Фото дня. Житомирську трасу замело снігом – на дорозі стало небезпечно

У Київській області йде сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Житомирську трасу 20 грудня замело снігом. За прогнозами синоптиків, погода погіршиться по всій країні.

Фото опублікував Київ Влада у Telegram.

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"До Києва всього 50 км", – пишуть у Мережі.

На трасі погіршилися погодні умови

За прогнозами синоптиків, погода в Києві різко погіршиться, очікуються сильні морози. До 13 градусів морозу з 22 грудня у Київській області.

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Головні поради під час ожеледиці

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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