Фото дня. Житомирську трасу замело снігом – на дорозі стало небезпечно

У Київській області йде сніг / Фото: Колаж: Сьогодні
Житомирську трасу 20 грудня замело снігом. За прогнозами синоптиків, погода погіршиться по всій країні.
Фото опублікував Київ Влада у Telegram.
"До Києва всього 50 км", – пишуть у Мережі.
На трасі погіршилися погодні умови
За прогнозами синоптиків, погода в Києві різко погіршиться, очікуються сильні морози. До 13 градусів морозу з 22 грудня у Київській області.
Головні поради під час ожеледиці
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Раніше ми писали:
- У понеділок, 20 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде мороз.
- У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозується волога погода. Крім того, місцями очікуються заморозки.