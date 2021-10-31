Фото дня. Зі стільцями та книжками: у Києві люди застрягли в черзі на вакцинацію

У Києві величезні черги на вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".
Про це пише "Сьогодні".
Пункт відкривається о 10:00, але люди тут чергують уже з 07:00. Дехто прийшов зі стільчиками та книжками, бо вже не вперше чекають на свій укол.
Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко
Київське метро "атакують" антивакцинатори
Вагони метро обвішані наклейками з написом "Ковід брехня. Вакцинація вбиває". Наклейки помітили у вагонах метро на червоній гілці.
Що робити із антивакцинаторами?
"Боротьба з антивакцинаторами – це максимальне інформування населення, відповіді на питання, які є у людей (про вакцину). Тоді я впевнений, що таким чином можна буде перемогти антивакцинаторів, які є у кожній країні світу", – сказав ексміністр МОЗ Максим Степанов.
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