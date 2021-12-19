Фото дня. У Києві серед грудня зацвіли дерева

У столиці взимку зацвіли дерева / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві помітили цікаву зимову аномалію. На вулиці Липській, що знаходиться в Печерському районі столиці, зацвіли дерева.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Зазвичай дерева розквітають навесні.

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У Києві зацвіли каштани у листопаді

У Києві у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

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