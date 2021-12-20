"Герої паркування": у Києві водії залишають машини прямо на газоні (відео)

Відео з автомобілями порушників виклали у Мережу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обурені тим, як паркуються водії у Деснянському районі. Помітили чергових "героїв паркування" прямо на газоні біля проїжджої частини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Градинська.

"Нащо той газон із тими саджанцями дерев, коли нема де авто запаркувати", – пишуть у Мережі.

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Декілька автомобілів стояли на газоні, прямо між посаджених невеликих дерев.

"Троєщина вся так виглядає щовечора!!!! Всі тротуари та газони забиті машинами!" – прокоментувала пыдписниця Наталія.

Історії інших "героїв"

У Києві BMW на парковці обклали бетонними брилами. Все через те, що авто припаркувалося між жовтими блоками, що тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.

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