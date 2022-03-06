Місто відваги. У Києва з'явився офіційний Twitter

Київ – місто відваги. Фото Reuters/Нікіта Тітов

У столиці України з'явилася офіційна сторінка у сервісі мікроблогів Twitter. Сторінка створена лише у березні, але вже має синю галочку – знак, яким сервіс позначає перевірені ресурси.

Акаунт називається Kyiv. The City of Courage, а аватаркою для нього стала ілюстрація художника Нікіти Тітова.

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Хоча сторінку створено нещодавно, і в ній лише один запис англійською мовою, на неї вже підписано посольство США в Україні, журналісти та політики. У самого київського акаунту лише одна підписка – на офіційний обліковий запис України.

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У Росії заборонили Facebook та Twitter

4 березня Роскомнагляд оголосив про заборону Facebook. Офіційного рішення про Twitter не було, але користувачі масово скаржаться на проблеми доступу до сервісу.

Пізніше стало відомо, що соціальна мережа потрапила до Реєстру Роскомнагляду 24 лютого за статтею 15.3 федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації".

Крім того Роскомнагляд надіслав листа адміністрації соціальної мережі TikTok з вимогою пояснити причини видалення сюжетів новин "РИА Новости". Так що найближчим часом очікується відхід з РФ і цього сервісу.

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Перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. Організації пригрозили штрафами та блокуванням.

Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії до України".