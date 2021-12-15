Готуються до вторгнення РФ? Киян розбудить виття сирен

У Києві готуються до можливого наступу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Після того, як в Україні заговорили про можливе вторгнення Росії, у КМДА вирішили перевірити, чи добре працює система оповіщення на випадок надзвичайної ситуації. У Києві наприкінці грудня одночасно по всьому місту пролунають тривожні сигнали сирен.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
Увімкнуть сирени одночасно за командою мера Віталія Кличка.
"Мета – провести технічну перевірку працездатності міської системи оповіщення. Щосереди її перевіряють співробітники "Укртелекому" і складають акти, але ми хочемо її увімкнути в місті одночасно, щоб оцінити працездатність", – пояснили в Департаменті муніципальної безпеки.
Раніше систему оповіщення в Києві не вмикали, аби зайвий раз не турбувати жителів міста. Відомо, що сирена звучатиме три хвилини, вона вмикається з певною періодичністю.
Як сприймуть звучання сирен кияни, зможемо оцінити вже найближчим часом. Перевірка розпочнеться ближче до кінця грудня.
До чого готуються?
- В Україні на слуху тема нарощування військ та техніки РФ на кордоні з Україною. Багато хто припускає, що Росія готується до вторгнення. Наприклад, начальник ГУ розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.
- А генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що нині РФ утримує бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів.
- Тим часом США та НАТО теж готуються до вторгнення Росії до України. Західні країни все ж таки підготують відповідь Москві на випадок її вторгнення.
- У Генштабі РФ, як завжди, кажуть, ніби жодного вторгнення в Україну не планується, а скупчення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика".
- На Харківщині через ці чутки навіть провели навчання підрозділів територіальної оборони. Батальйони тероборони та всі охочі вчилися захищати регіон на випадок атаки.