Готуються до вторгнення РФ? Киян розбудить виття сирен

У Києві готуються до можливого наступу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні заговорили про можливе вторгнення Росії, у КМДА вирішили перевірити, чи добре працює система оповіщення на випадок надзвичайної ситуації. У Києві наприкінці грудня одночасно по всьому місту пролунають тривожні сигнали сирен.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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Увімкнуть сирени одночасно за командою мера Віталія Кличка.

"Мета – провести технічну перевірку працездатності міської системи оповіщення. Щосереди її перевіряють співробітники "Укртелекому" і складають акти, але ми хочемо її увімкнути в місті одночасно, щоб оцінити працездатність", – пояснили в Департаменті муніципальної безпеки.

Раніше систему оповіщення в Києві не вмикали, аби зайвий раз не турбувати жителів міста. Відомо, що сирена звучатиме три хвилини, вона вмикається з певною періодичністю.

Як сприймуть звучання сирен кияни, зможемо оцінити вже найближчим часом. Перевірка розпочнеться ближче до кінця грудня.

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До чого готуються?