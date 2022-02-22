Готуються захищатися? Кияни скуповують зброю в магазинах (фото)

У Києві люди скуповують бюджетну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні
Після визнання РФ так званих "ЛДНР" у Києві не поспішають спустошувати полиці продуктових магазинів, а ось у магазинах зброї почався ажіотаж. Кількість покупців там різко зросла.
Зранку кореспонденти "Сьогодні" побували в одному з магазинів зброї.
Впадає у вічі, що в магазині зброї покупців явно більше, ніж у відділах з туалетним папером.
"Найдешевші помпові рушниці по 6500 вже розкупили. Їх просто немає. І така тенденція вже тиждень", – розповів нам продавець Олександр.
Що робити, якщо почули сирену?
Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", потрібно якнайшвидше ввімкнути телевізор чи радіо, оскільки там прозвучать подальші вказівки.
Рятувальники дали коротку інструкцію:
- Увімкніть телевізор або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
- Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції і виконуйте їх.
- Стежте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.