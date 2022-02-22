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Готуються захищатися? Кияни скуповують зброю в магазинах (фото)

Ігор Сєров, Тетяна Очеретяна
22 лютого, 13:45
У Києві виріс попит на зброю – мешканці столиці приходять у магазини і розкуповують бюджетні варіанти рушниць

У Києві люди скуповують бюджетну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Після визнання РФ так званих "ЛДНР" у Києві не поспішають спустошувати полиці продуктових магазинів, а ось у магазинах зброї почався ажіотаж. Кількість покупців там різко зросла.

Зранку кореспонденти "Сьогодні" побували в одному з магазинів зброї.

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Впадає у вічі, що в магазині зброї покупців явно більше, ніж у відділах з туалетним папером.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

"Найдешевші помпові рушниці по 6500 вже розкупили. Їх просто немає. І така тенденція вже тиждень", – розповів нам продавець Олександр.

Що робити, якщо почули сирену?

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", потрібно якнайшвидше ввімкнути телевізор чи радіо, оскільки там прозвучать подальші вказівки.

Рятувальники дали коротку інструкцію:

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  1. Увімкніть телевізор або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
  2. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції і виконуйте їх.
  3. Стежте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.