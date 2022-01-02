Грілися газом. Під Києвом сталася пожежа у приватному будинку – є загиблі

У селищі Макарів під час пожежі загинуло двоє людей / Фото: Колаж: Сьогодні
У селищі Макарів (Київська область) сталася пожежа. Це сталося на вулиці Першотравнева.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області в Facebook.
"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що на момент пожежі у будинку перебувало двоє людей. Чоловіка та жінку врятувати не вдалося. За попередньою інформацією, пожежа трапилася через газову плитку, яку господарі будинку використовували як обігрівач", – йдеться у повідомленні.
На місці НП працювала поліція, рятувальники та медики.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Вперше в Україні у пожежній бригаді служитимуть черниці
У Черкаській області запрацювала перша в Україні добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. На виклик їздитиме лише 5 чоловік.
Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади Черкаської області.
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