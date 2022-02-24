Гуркіт снарядів чутно у Києві. Кличко звернувся до мешканців столиці

Кличко зазначив, що столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла і тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Жителі Києва, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, повинні залишатися вдома. Про це пише у своїх соцмережах мер Києва Віталій Кличко.

Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути і в Києві. Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки", – закликає Кличко.

Водночас мер столиці закликає тримати напоготові "тривожну валізу".

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" Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за необхідності, дістатися до укриття. Міська влада у столиці. Ми продовжуємо забезпечувати роботу міста. Тримаємось! Ми маємо встояти!" – каже мер Києва.

Звернення Зеленського

Раніше президент України заявив про запровадження воєнного стану по всій території нашої країни.

"Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої країни. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, працює армія, працює весь військовий сектор України", – закликав Зеленський.

Що відомо на даний момент:

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