Загрожує екокатастрофа. Під Києвом не можуть загасити нафтобазу через безперервні бої

У Василькові не можуть загасити нафтобазу через бої за аеропорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Василькові точаться бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді, в яку потрапила ракета окупантів.

Про це написав голова Київської ОДА Олексій Кулебана у Facebook.

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Кулебана зазначив, що російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може розпочати гасіння. Поки що вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме попадання в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому разі нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", – написав він.

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Вибухи у Харкові та Василькові

У центрі Києва прогримів потужний вибух на Печерську, тим часом російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху у Василькові почалася пожежа на нафтобазі.

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У Мережі пишуть, що пожежа на нафтобазі у Василькові може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горіти буде довго. Екологічні збитки колосальні!", — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Крім того, у Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху в небо піднялася величезна грибова хмара з вогню та диму. У Держспецзв'язку заявили, що це не є ядерний удар, хоча вибух візуально схожий на нього.