Чи загрожує Києву новий локдаун восени: експерт розповів, що потрібно робити

Чи введуть в столиці жорсткі карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві знову обговорюють можливість переходу столиці із "зеленої" в "жовту" або навіть до "помаранчевої зони" карантину. Наскільки це реально "Сьогодні" поцікавився у голови Госпродпотребслужби Києва Олега Рубана.

За його словами, показники по захворюваності в Києві змінюються щодня.

"Поки немає передумов переходу столиці в "жовту" або "помаранчеву зону". Це рішення приймає виключно державна комісія з НС. Поки інформація про можливі обмеження – чутки, які хтось розпускає. Вони абсолютно безпідставні", – розповідає сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Що робити, щоб не було локдауна

Він зазначає, що в місті йде прогнозоване зростання захворюваності. І це абсолютно нормальна ситуація для осені.

"Захворюваність буде рости і далі. Це нормально для осіннього сезону. Зараз перед нами стоїть максимальне завдання – провести правильно вакцинацію населення. Якщо це буде зроблено, то ніякого локдауна взагалі бути не може", – впевнений Олег Рубан.

Він рекомендує городянам проходити вакцинацію, особливо тим, хто належить до груп ризику.

"Це найефективніший метод профілактики. Поки в світі ще нічого більш кращого не придумали", – додає Олег Рубан.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

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