Так і не добудують? На будівництві Подільського моста "відмили" 150 млн гривень

Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Виявили розкрадання 150 млн гривень на будівництві Подільського моста – прокуратура повідомила про підозру керівництву КП, генпідряднику і підрядникам. Обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають документам.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram.

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"У квітні 2017 між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві". На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги", – йдеться в повідомленні.



Протягом 2020 року, на підставі виконаних робіт з бюджету було перераховано 148 млн грн., але виконання робіт на вищевказану суму не підтвердилося документально і фактично.

Кому повідомили про підозру

"Упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками складено та підписано акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту", – додають в прокуратурі.За висновком експертів, обсяги і вартість виконаних робіт не відповідають документам. Сума завищення становить близько 1, 8 млн гривень.

Першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" і керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри щодо новим встановленим епізодами по ч. 2 ст. 367 КК України і ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.



Крім того, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами і переведення в готівку коштів.



Загальна сума завданих столичному бюджету збитки за цими епізодами становить близько 150 млн гривень.



Досудове розслідування триває.

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Коли відкриють Подільський міст

До кінця цього року влада Києва планує відкрити рух автотранспорту по Подільського мосту-довгобуду. Про це на інформаційний запит сайту "Сьогодні" повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Станом на перше півріччя 2021 року готовність по об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві" становить 65%.

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