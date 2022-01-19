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Холодно та вітряно: погода в Україні 19 січня

Володимир Козир
19 січня, 06:00
Сьогодні в Україні прогнозують пориви вітру та мороз, однак не буде опадів

Місцями очікується до 7 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в середу, 19 січня, буде без опадів. По всій території країни очікується мороз. Крім того, прогнозують пориви вітру до 12 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні не буде ані дощу, ані снігу. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 5 градусів морозу до 0 градусів.

У північних регіонах — від -7 до +2 градусів. На півдні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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Через "мінусову" температуру на дорогах можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.