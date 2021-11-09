Холодно, але сухо: прогноз погоди у Києві на 9 листопада (карта)

Протягом дня у Києві очікується похмура погода/Колаж: Сьогодні
У вівторок, 9 листопада, у Києві прогнозують мінливу хмарність. Водночас в Україну йдуть морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +7 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.