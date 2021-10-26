Хотіли увімкнути опалення. У Київській області стався вибух у дитсадку

На Київщині пролунав вибух у дитсадку. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині після запуску котельні стався вибух природного газу. Через це сталося руйнування харчоблоку в дитсадку.

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

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Подробиці

Сьогодні, 26 жовтня, о 14:30 у селі Кодаки Васильківської територіальної громади стався вибух після запуску котельні.

Котельня та харчоблок становлять окрему від дитячого садка будівлю, тому приміщення, де зазвичай перебувають діти, не постраждало. За оперативною інформацією, приміщення котельні та розміщене там обладнання також не зруйновано.

Інформація про постраждалих

Загиблих та постраждалих внаслідок аварії немає. Загалом у закладі перебувало 10 працівників. Дітей на момент інциденту в садочку не було.

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Реакція КОДА

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам у найкоротші терміни визначити причину вибуху та ліквідувати наслідки.

Після цього дитсадок під'єднають до теплопостачання. Через аварію в ОДА створюють спеціальну комісію.

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