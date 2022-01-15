З аеропорту "Київ" терміново евакуювали людей – що сталося

В аеропорту "Київ" сталася НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни) розпочали термінову евакуацію, усіх людей виводять на вулицю. На місце вже приїхала бригада рятувальників, поліцейські та кінологи. Вони шукають вибухівку.

Про це повідомляє "Типовий Київ".

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"Надзвичайна ситуація. Людям нічого не пояснюють, приїхала пожежна машина", – написали у публікації.

Що сталося?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Наразі копи перевіряють цю інформацію.

"Повідомлення про мінування аеропорту надійшло на електронну пошту. Наразі на місці працюють вибухотехніки та кінологи, проводиться перевірка приміщення аеропорту "Київ", – розповіли в поліції Києва.

Хвиля "мінувань" в Україні

В Україні за 13 січня "замінували" десятки будівель. Копи шукали вибухівку у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закривали торгові центри та одну школу.

У Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло до поліції.

№ 6. Повідомлення надійшло до поліції. У Черкасах анонім заявив, що всі торгові центри міста заміновані .

. Цього ж дня у Полтаві "замінували" ТРЦ "Київ".

Поки що кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань. Це одна людина, чи за цим стоїть кілька людей – все це встановлюється.