З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти найбільшим в історії країни пасажирським літаком

«Компас» вже анонсував відразу три польотні програми на Boeing 777-300. Фото: колаж "Сьогодні"

Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе до міжнародного аеропорту "Бориспіль" два далекомагістральних широкофюзеляжних літаки Boeing 777-300.

Про це повідомляє avianews.com.

Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни.

"Зараз ми на фінальній стадії підписання договору з МАУ про використання цих літаків", – розповів виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій.

За його словами, однією з умов переговорів між МАУ і туроператором була наявність саме двох авіалайнерів. Це необхідно для резерву, якщо один з бортів не зможе здійснювати польоти.

Про боїнг і куди літатиме

Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів:

клас бізнес+ на 12 місць з розміщенням крісел 2+2+2;

клас бізнес на 14 місць з розміщенням крісел 2+3+2;

клас економ на 400 місць з розміщенням крісел 3+4+3.

МАУ бере два Boeing 777-300 переважно для чартерних програм туроператора "Компас". Однак у вільний час авіакомпанія зможе використовувати їх для виконання власних рейсів, наприклад, до США або Канади.

Реклама

"Компас" вже анонсував відразу три польотні програми на Boeing 777-300 з Києва в місця елітного пляжного відпочинку: на Домінікану, до мексиканського Канкуна і на Мальдіви.

Перший чартер до Домінікани вилетить вже 7 грудня і виконуватиметься раз на 10 днів. Другий 10-денний ланцюжок "Компас" запустить 25 грудня.

Рейси до Канкуна заплановані з 28 грудня раз на 10 днів.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік становив 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що: