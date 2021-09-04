З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти найбільшим в історії країни пасажирським літаком

«Компас» вже анонсував відразу три польотні програми на Boeing 777-300. Фото: колаж "Сьогодні"
Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе до міжнародного аеропорту "Бориспіль" два далекомагістральних широкофюзеляжних літаки Boeing 777-300.
Про це повідомляє avianews.com.
Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни.
"Зараз ми на фінальній стадії підписання договору з МАУ про використання цих літаків", – розповів виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій.
За його словами, однією з умов переговорів між МАУ і туроператором була наявність саме двох авіалайнерів. Це необхідно для резерву, якщо один з бортів не зможе здійснювати польоти.
Про боїнг і куди літатиме
Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів:
- клас бізнес+ на 12 місць з розміщенням крісел 2+2+2;
- клас бізнес на 14 місць з розміщенням крісел 2+3+2;
- клас економ на 400 місць з розміщенням крісел 3+4+3.
МАУ бере два Boeing 777-300 переважно для чартерних програм туроператора "Компас". Однак у вільний час авіакомпанія зможе використовувати їх для виконання власних рейсів, наприклад, до США або Канади.
"Компас" вже анонсував відразу три польотні програми на Boeing 777-300 з Києва в місця елітного пляжного відпочинку: на Домінікану, до мексиканського Канкуна і на Мальдіви.
Перший чартер до Домінікани вилетить вже 7 грудня і виконуватиметься раз на 10 днів. Другий 10-денний ланцюжок "Компас" запустить 25 грудня.
Рейси до Канкуна заплановані з 28 грудня раз на 10 днів.
"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України
"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.
Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік становив 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.
Нагадаємо, що:
- в "Борисполі" посилять правила в'їзду до України для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP-зала міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнана найкращою в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в пресслужбі аеропорту. Там додають, що перемога в номінації "Найкраща VIP-зала в аеропортах" була оголошена в рамках Українського авіаційного форуму.