З міжнародного аеропорту "Бориспіль" відновили рейси до Ніцци: що потрібно знати туристам

З Києва з'явився рейс на блакитне узбережжя. Фото: колаж "Сьогодні"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" відновили рейси до Ніцци. Польоти стартували з 8 серпня. Як пояснили сайту "Сьогодні" в авіакомпанії Міжнародні лінії України (МАУ), відновлення авіасполучення стало можливим завдяки пом'якшенню епідеміологічних вимог з боку Франції.

Сезонні рейси Київ-Ніцца-Київ будуть виконуватися до 29 вересня.

Як літатимуть?

Тепер всі любителі відпочинку на Лазурному березі зможуть здійснити прямий або транзитний переліт з МАУ до відпустки своєї мрії. Рейси до Ніцци будуть виконуватися за таким розкладом щовівторка та неділю:

Київ – Ніцца: виліт 09:30 – приліт 11:35

Ніцца – Київ: виліт 12:35 – приліт 16:30

Жителі Французької Рив'єри отримають не тільки пряме авіасполучення з туристичними перлинами Києва і Київщини, а й можливість скористатися низкою зручних стикувань для подорожей. А саме через Київ з Єреваном, Тбілісі, Стамбулом, Каїром, Баку, Дубай, Кишиневом, Тель-Авівом, а також рядом туристичних і бізнес-регіонів України.

На вагу золота

В авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" кажуть, що сезонні рейси до Ніцци вони здійснювали не раз.

"Сам факт відновлення польотів до Франції – це вже великий плюс. Зараз відкриття будь-якого нового рейсу або направління – на вагу золота для будь-якої авіакомпанії. Це сталося через послаблення карантинних обмежень. І у наших співвітчизників з'явилася можливість подорожувати до Європи на більш м'яких і лояльних умовах. До речі, наша компанія застосовує стандарти та процедури безпеки відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я", – повідомили сайту "Сегодня" в прес-службі МАУ.

Там радять заздалегідь дізнаватися більш детальну інформацію про діючі карантинні обмеження та рекомендації з стосовно поїздок до Франції.

Нагадаємо, аеропорт "Бориспіль" вже відновив 72% докризового пасажиропотоку. У липні-2021 повітряна гавань обслужила 1 млн 168 тис. пасажирів.

У зв'язку із зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили ємність вже наявних рейсів.