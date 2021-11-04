Через аварію на Окружній 12 житлових масивів Києва залишаться без води – список

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві у п'ятницю, 5 листопада, з 10:00 12 житлових масивів залишаться без водопостачання. Це пов'язано з ліквідацією пошкодження на водоводі на вулиці Великій Окружній.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де не буде води?
- Микільська Борщагівка
- Південна Борщагівка
- Теремки-1, Теремки-2
- Феофанія
- Голосіїв
- Батиєва Гора
- Залізничний масив
- Олександрівська Слобідка
- Солом’янка
- Першотравневий масив
- Чоколівка
- Відрадний
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубутепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня в столиці стався ще один прорив– на вулиці Сім'ї Ідзиковських.