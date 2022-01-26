Битва за Київ? Слідом за Поворозником у Кличка "відберуть" трьох голів РДА

Трьох голів столичних РДА можуть звільнити / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів київських районних державних адміністрацій (РДА). Своїх постів можуть позбутися троє осіб.

Про це повідомляє представник Кабміну Тарас Мельничук в Telegram.

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Згідно з повідомленням, Кабмін на черговому засіданні 26 січня 2022 року погодив звільнення трьох голів київських РДА:

Ярослава Лагути – з посади голови Дарницької РДА;

– з посади голови Дарницької РДА; Ігоря Щербака – з посади голови Дніпровської РДА;

– з посади голови Дніпровської РДА; Олега Гаряги – з посади голови Шевченківської РДА.

Нагадаємо, що раніше Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова Київської міської держадміністрації, а прем'єр-міністр.

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. За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".