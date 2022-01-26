Битва за Київ? Слідом за Поворозником у Кличка "відберуть" трьох голів РДА

Трьох голів столичних РДА можуть звільнити / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів київських районних державних адміністрацій (РДА). Своїх постів можуть позбутися троє осіб.
Про це повідомляє представник Кабміну Тарас Мельничук в Telegram.
Згідно з повідомленням, Кабмін на черговому засіданні 26 січня 2022 року погодив звільнення трьох голів київських РДА:
- Ярослава Лагути – з посади голови Дарницької РДА;
- Ігоря Щербака – з посади голови Дніпровської РДА;
- Олега Гаряги – з посади голови Шевченківської РДА.
Нагадаємо, що раніше Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова Київської міської держадміністрації, а прем'єр-міністр.
Першому заступнику голови КМДА вручили підозру
- Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили 25 січня підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
- За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".
"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело покинуту територію в порядок, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер", – написав він.
- 2009 року ділянку було передано апарату РНБО України у постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
- Однак 2019 року було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище.
- Микола Поворозник має намір відстоювати свої права у суді.