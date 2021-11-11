Як нелегальні перевізники тікають від поліції. Ми приєдналися до рейду – репортаж

Поліція проводить неоголошені рейди в маршрутках Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві поліція разом із "Укртрансбезпекою" зараз проводять рейд з виявлення нелегальних перевізників. Останні перевозять пасажирів, не вимагаючи жодних документів, які б підтверджували COVID-безпеку.
Кореспондент сайту "Сьогодні" приєднався до перевірок.
Як показала ситуація, вранці на парковці біля станції метро Деміївська кілька таких перевізників чекали на пасажирів.
"Я зробив контрольну закупівлю, купив квиток в інтернеті на маршрутку до Гайсину", – сказав один із перевіряючих.
На парковці ми знайшли ту саму маршрутку. Водій, мабуть, зрозумівши, що "пахне смаженим", швидко закрив маршрутку і поїхав, втікши від поліції, що під'їжджає.
"Не пощастило нам, їдемо шукати інших нелегалів", – журилися перевіряючі.
Як виявилося, мабуть, спрацювало "сарафанне радіо" і через кілька хвилин парковка спорожніла. За кілька хвилин ми прибули на парковку біля станції метро "Теремки". Побачивши поліцію, водії маршруток швидко зняли вивіски з транспорту та також поїхали без пасажирів.
Паркування нелегальних маршруток біля станції метро Деміївська. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні
Рейд продовжується і, як нам розповіли транспортники, буде системним, бо через розквіт нелегальних перевезень зазнають збитків законослухняні легальні перевізники.
У Київській області посилюють правила перевезень
Це пов'язано із погіршенням ситуації з коронавірусом. Нові обмеження набирають чинності з 13 листопада . Щоб скористатися громадським транспортом у Київській області, при собі потрібно мати один із таких документів:
- COVID-сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона має бути підтверджена в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг з використанням програми "Дія".
Коли скасують обмеження – невідомо.
Раніше ми писали:
- Черкаська область запроваджує додаткові обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із COVID-19.
- У Києві противника вакцинації вигнали із маршрутки. У нього не було COVID-сертифікату та тесту на коронавірус.