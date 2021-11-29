Як сплатити послуги за вивіз сміття у Києві: нові правила

У КМДА змінили спосіб оплати за вивіз сміття / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичне КП "Київкомунсервіс" змінило реквізити на оплату населенням послуги вивезення сміття. З 1 грудня 2021 року вже не можна буде сплатити за старими реквізитами.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київкомунсервіс".

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Повідомляється, що з 1 грудня 2021 року зміняться реквізити для оплати населенням багатоквартирних та приватних будинків послуги з вивезення побутових відходів, яку надає КП "Київкомунсервіс".

Нові реквізити для оплати послуги вивезення побутових відходів:

КП "Київкомунсервіс"

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Код ЄДРПОУ: 33745659

Банк: АТ "Сбербанк"

IBAN UA113226690000026004300171780

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"Просимо бути уважними при оплаті за послугу та внесенні даних", – пишуть у комунальному підприємстві.

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