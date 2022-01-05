Як подолати буйних сусідів – поради юриста (відео)

У Києві буйний сусід отруює життя десяткам людейу багатоповерхівці. Деякі мешканець навіть хочуть зовсім переїхати.

Що терплять мешканець багатоповерхівки

Чоловік може просто бити руками або п'ятою в підлогу, а також спертися на стіну і бити в неї. Такі "веселі ночі" влаштовує один із сусідів.

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"Він дуже часто приймає алкогольні, психотропні та інші речовини, а через це у нього поведінка стає неадекватною. Він починає кричати так, що його чути на вулиці. Дуже часто приходять його друзі з вулиці, безхатченки, які починають з ним пити, а потім влаштовують розбирання", – розповідає мешканець будинку Максим.

Максим зі своєю родиною поїхав на свята до родичів, щоби Новий рік зустріти у спокої. Дебошир живе на 13 поверсі, але стверджує, що сусіди його обмовляють і шумлять це інші.

Не допомагають у цій ситуації навіть поліцейські, скаржаться мешканці будинку.

"Смердить тут щодня, кричать, а ще там бомжі. Навіть поліцейські не допомагають. Вони приїжджають, проводять виховну роботу, але це не діє. Гулянки у квартирі продовжуються", – каже мешканець будинку Самар.

Що може допомогти?

Таких горе-сусідів в Україні є мільйони. Юристи кажуть, боротися з ними важко, довго, але можливо.

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"Можна, наприклад, поставити кнопку екстреного виклику поліції. Буде швидкий приїзд поліції і потрібно намагатися документувати всі дії, проводити відеоспостереження. Потрібно добиватися, щоб поліція виконувала свої обов'язки, а якщо не виконує, потрібно

писати скарги", – каже юрист Олег Голубенко.

Головне, кажуть юристи, утриматися від самосуду та запастися терпінням.

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