Як тварини готуються до Геловіну: Київський зоопарк показав милі фото

У Київському зоопарку почалися "гарбузові" дні. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київському зоопарку напередодні Геловіну оголосили "гарбузовий тиждень". Поки місцеві мешканці ласуватимуть гарбузами, відвідувачі зможуть помилуватися ними.
Зоопарк поділився милими фотографіями своїх тваринок із сайтом "Сьогодні".
Гарбуз – дуже корисний овоч як для людей, так і для тварин. У ньому багато кальцію, калію, фосфору, заліза, міді, фтору та цинку. Його м'якоть багата на вітаміни A, В, С, D, E, є в ній каротин, пектин, а також нещодавно відкритий рідкісний вітамін Т. Також у цьому величному овочі є багато інших корисних речовин, які позитивно впливають на роботу всього організму.
"Чому б і нам не потішити наших улюбленців жовто-гарячим осіннім смаколиком!", – розповіли у зоопарку.
За період цієї акції тваринки у зоопарку скуштують понад 100 кг гарбузів. А за весь сезон понад тону.
У Київському зоопарку влаштували "гарбузовий тиждень". Фото: Київський зоопарк
Показові годування
Під час "гарбузового тижня" у зоопарку будуть проводити показові годування.
Вівторок, 26 жовтня:
- 11:00 – горила
- 11:30 – черепаха вугільна (павільйон "Острів звірів")
- 11:45 – ігуана (павільйон "Острів звірів")
- 12:00 – тигри
- 13:00 – слон
Середа, 27 жовтня:
- 11:00 – єноти
- 11.30 – зубри, бізони
- 11:45 – фазани
- 12:00 – ведмеді
- 12:30 – дикі свині
- 13:00 – яки
Четвер, 28 жовтня:
- 11:00 – коні Пржевальського
- 11:30 – шотландська худоба
- 12:00 – тигри
- 12:30 – шпороносні черепахи (павільйон "Пустеля")
- 12:45 – дегу (павільйон "Пустеля")
- 13:00 – гуска Магеланова
П’ятниця, 29 жовтня:
- 11:00 – єноти
- 11:30 – зубри, бізони
- 11:45 – фазани
- 12:00 – дикі свині
- 12:30 – ведмеді
- 13:00 – слон
Субота, 30 жовтня:
- 11:00 – єноти
- 11:30 – горила
- 12:00 – черепаха вугільна (павільйон "Острів звірів")
- 12:45 – ігуана (павільйон "Острів звірів")
- 13:00 – тигри
- 13.30 – слон
Неділя, 31 жовтня:
- 11:00 – горила
- 11:30 – тигри
- 12:00 – ведмеді
- 12:30 – шпороносні черепахи (павільйон "Пустеля")
- 12:45 – дегу (павільйон "Пустеля")
- 13:00 – гуска Магеланова
- 13.30 – слон
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