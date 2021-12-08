Карантин послабили, але новий спалах не за горами. Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Всього за минулу добу в Києві зафіксували 1 519 хворих на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
Київ перейшов у "жовту зону" адаптивного карантину, але у місті збереглися обмеження для транспорту та торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Також з'явилися нові правила.
Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у столиці
Всього за минулу добу у Києві зафіксували 1519 хворих COVID-19, а це на 249 випадків більше, ніж учора. Померли від COVID-19 26 людина. А вилікувалися від коронавірусу 1775 жителів столиці.
Загалом у місті з початку пандемії захворіло 308 801 людина.
"Жовта зона": що заборонено
Торгові центри. Заборонено відвідувати ТРЦ без наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифікату про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.
Транспорт. Заборонено користуватися громадським транспортом пасажирам без наявності "жовтого" або "зеленого" COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.
Нові правила карантину
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.
- Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому рівні" епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Деякі жовті сертифікати не діють
Важливо, що з 6 грудня строк дії "жовтого" сертифіката COVID буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.
Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.
Повторний спалах із новим штамом
В Україні до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. При цьому наступного року є ризик повторного спалаху з новим штамом "Омікрон".
Експерти стверджують, якщо враховувати місце першого виявлення штаму, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня чи на початку лютого.
Раніше ми писали:
- З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".
- В Україні посилюють карантин для невакцинованих у жовтих зонах. Крім того, нові правила запровадили й у навчальних закладах.