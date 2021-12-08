Карантин послабили, але новий спалах не за горами. Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Всього за минулу добу в Києві зафіксували 1 519 хворих на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Київ перейшов у "жовту зону" адаптивного карантину, але у місті збереглися обмеження для транспорту та торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Також з'явилися нові правила.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у столиці

Всього за минулу добу у Києві зафіксували 1519 хворих COVID-19, а це на 249 випадків більше, ніж учора. Померли від COVID-19 26 людина. А вилікувалися від коронавірусу 1775 жителів столиці.

Загалом у місті з початку пандемії захворіло 308 801 людина.

"Жовта зона": що заборонено

Торгові центри. Заборонено відвідувати ТРЦ без наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифікату про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.

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Транспорт. Заборонено користуватися громадським транспортом пасажирам без наявності "жовтого" або "зеленого" COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому рівні" епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Деякі жовті сертифікати не діють

Важливо, що з 6 грудня строк дії "жовтого" сертифіката COVID буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.

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Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

Повторний спалах із новим штамом

В Україні до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. При цьому наступного року є ризик повторного спалаху з новим штамом "Омікрон".

Експерти стверджують, якщо враховувати місце першого виявлення штаму, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня чи на початку лютого.

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