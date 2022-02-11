Київ атакує сніг з дощем – коли чекати на негоду

У столиці очікується снігопад. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода у Києві в суботу, 12 лютого, буде хмарною. Синоптики у цей день прогнозують сильні опади. Вітер очікується до 7-12 м/с.
Про це повідомляє Gloss.ua.
12 лютого в Києві прогнозують уночі сніг з дощем, який триватиме і вдень, поступово слабшаючи до вечора.
Вітер у столиці може досягати шквальних показників. Але вдень очікується зі швидкістю до 7-12 м/с, а вночі до 5-10 м/с. Імовірність опадів – понад 25%.
Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2 градусів, а вдень від +2 до +4 градусів – за відчуттями -1.
Погода у Києві 12 лютого. Скріншот
Як пережити перепади температури?
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.