Київ близький до червоної зони? Коли чекати посилення карантину в столиці

У Києві можуть запровадити червону зону. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом найближчих двох тижнів Київ може перейти у червону зону карантину. Це пов'язано з посиленням захворюваності на коронавірус у столиці.

Такий прогноз дав начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі УНН.

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Він пояснив, що з 13 січня йде прогнозоване зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі й коронавірусну інфекцію.

"І сьогодні, враховуючи показники, Київ стоїть на порозі "помаранчевої" зони. І найближчими двома тижнями, при малих протиепідемічних заходах, може зайти до червоної зони карантину", – заявив Рубан.

Що спричинило спалах

Ускладнення ситуації з коронавірусом спричинило поширення штаму "Омікрон", через що інші регіони поступово переходять до червоної зони.

Проте точної дати посилення карантину в Києві немає, оскільки все залежатиме від протиепідемічних заходів. Якщо все організовувати правильно і дотримуватися всіх правил, тоді Київ може залишитися у "стабільному стані".

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Також Рубан додав, що на сьогодні вже 30% шкіл Києва перейшли на дистанційне навчання через захворюваність у колективах.

Хто може уникнути карантину

За словами глави Держпродспоживслужби, карантинні обмеження будуть впроваджені лише у тому випадку, якщо в конкретному суб’єкті господарювання не буде здійснене 100% щеплення людей.

"Якщо весь персонал того чи іншого суб’єкта господарювання вакцинований та дотримується певних протиепідемічних заходів, то вони мають право працювати у звичайному режимі, навіть у червоній зоні. Окремо по кожному суб’єкту є перелік спеціальностей та закладів, які мають право працювати за умови наявності вакцинації", – додав Рубан.

Він зауважив, що столиця зараз є лідером з вакцинації. За статистичними даними, щеплено вже понад 60%. При дотриманні усіх протиепідемічних заходів переходу до червоної зони можна запобігти.

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