Київ хочуть зачистити від МАФів: до чого готуватися (фото)

Кіоски в Києві з'явилися на початку 90-х років, коли економічна ситуація в країні була дуже складною

Столичні кіоски всюди. Фото: колаж "Сьогодні"

Столична влада вирішила знову впритул зайнятися наведенням ладу з МАФами і, схоже, хочуть затіяти революцію в цій сфері бізнесу. А для цього необхідно міняти правила їх розміщення в місті. Як повідомляє "Сьогодні", два відповідні проекти рішення зараз обговорюються депутатами Київради, і за них ще чекає голосування в міському парламенті.

Чому потрібні нововведення

Міська влада зазначає, що розміщення малих архітектурних форм (МАФів) регулюється наказом Мінрегіонбуду.

А в Києві їх діяльність визначається депутатами Київради. Зараз відбулися деякі зміни на загальнодержавному рівні, отже, міській владі необхідно адаптувати нововведення для столиці. До того ж останнє рішення, яке регулювало діяльність МАФів в столиці, було прийнято в 2014 році. З цього моменту, до речі, в місті діє мораторій на установку нових кіосків.

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Чиновники запевняють, що вже 6 років встановити законно новий кіоск в місті неможливо. Хоча, судячи з того, що ми спостерігаємо щодня на вулицях, в це важко повірити – кіоски з'являються в найнесподіваніших місцях, причому їх ліплять де попало.

Звідки взялися МАФи

Кіоски в Києві з'явилися на початку 90-х років, коли економічна ситуація в країні була дуже складною. Спочатку в місті процвітала вулична торгівля. Люди стояли на вулицях і продавали товар з рук: ковбасу, одяг, взуття...

Для того, щоб дати городянам можливість заробляти, влада дозволила виготовляти і встановлювати ларьки. Це була ціла культура, яка сформувалася в місті.

Фото: "Сьогодні"

Перші ряди кіосків в Києві з'явилися навколо "Олімпійського" стадіону, а потім і на інших вулицях міста, і у дворах. Тоді це було виправдано, продавати в кіосках було зручніше. Але з тих пір пройшло вже 30 років. Все в місті змінилося – автомобілі, телефони, з'явилася величезна кількість супермаркетів – великих, середніх, малих. Змінився рівень життя. І тільки МАФи залишаються як раніше – старі, брудні, немиті, напівзруйновані.

Що налякало кіосочних магнатів

Депутати Київради кажуть, що вирішили поставити крапку в хаосі з кіосками. Для цього і розроблені два нових проекти рішення, які дозволять навести порядок у цій сфері. Проекти рішення поки не пройшли обговорення в комісіях Київради, але їх могли обговорити всі бажаючі на громадських слуханнях.

Фото: "Сьогодні"

Природно, що дана ініціатива була критично сприйнята великими сетевиками, у яких сотні кіосків розставлені по Києву і здаються в оренду. А саме реальному малому бізнесу, який сьогодні не має право брати участь в справедливих конкурсах і претендувати на ці місця.

"Невдоволення ставків зрозуміло. Їм зручно, щоб все відбувалося, як і раніше. Вони здають свої кіоски в оренду, і отримують колосальний прибуток, в залежності від груп товарів, які реалізуються в цих МАФах. Але ми вважаємо, що так бути не повинно. Умови повинні бути однаковими для всіх гравців ринку. Соціологічні дослідження показали, що кияни позитивно оцінюють зміни, які ми плануємо впровадити. Наприклад, більшість громадян вважають, що право на встановлення МАФів повинно продаватися через систему Prozorro", – розповідає сайту "Сегодня", депутат Київради Дмитро Білоцерківець, один з авторів проекту рішення.

Скільки в Києві кіосків

Зараз, як запевняють в КМДА, в місті близько 8 тисяч МАФів, з них законних 6,5 тисячі. 1600-1700 кіосків є незаконними. Чиновники кажуть, що за останні два роки ними було демонтовано близько 6 тисяч незаконних малих архітектурних форм.

Фото: "Сьогодні"

У мерії впевнені, що така велика кількість МАФів Києву не потрібна. На них надходить маса скарг в міський кол-центр 15-51. Вони заважають людям через шум, антисанітарію, лякають своїм неохайним зовнішнім виглядом.

"Установка кіоску не потребує особливих затрат – це не будівництво будинку. Тому всілякі діячі користуються цим. Кіоски з'являються – ми їх демонтуємо. Їх ставлять в інших місцях. Все це досить динамічно відбувається. Але щоб поставити в цьому питанні жирну крапку, нам необхідні чіткі і справедливі правила. Ми плануємо до кінця цього року вийти на цифру 200-300 незаконних МАФів. Це реально зробити. Решту приберемо в наступному році", – діляться планами в КМДА.

Що буде заборонено

Якщо дане рішення отримає схвалення Київради, то кіоски будуть прибрані з площ у метро, вздовж основних транспортних магістралей, біля зупинок. Їх кількість різко скоротиться. Також з'являться зони, де установка кіосків буде заборонена.

Фото: "Сьогодні"

Де буде заборонено розміщення кіосків:

в радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станцій Київського метрополітену

в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту

в 50 метровій зоні від перехресть доріг і вулиць

в 10 метровій зоні від будівель, будов і споруд

в 20 метровій зоні від шкіл і дошкільних дитячих установ

в 20 метровій зоні від дитячих майданчиків

в 20 метровій зоні від наземних і підземних пішохідних переходів

в 10 метровій зоні від пам'ятників і визначних пам'яток і будівель, що мають історико-культурну цінність

в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини

в 10 метровій зоні від доріг і вулиць за основними транспортними магістралями міста.

Чому підприємці проти

Цікаво, що самі співробітники кіосків, з якими нам вдалося поспілкуватися в місті, практично нічого не чули про революційні зміни, які їм готує мерія. Люди більше скаржаться на невеликі зарплати. У кіосках працюють наймані співробітники, а їх керівництво просто орендує кіоск у господарів.

Фото: "Сьогодні"

В Асоціації власників малого бізнесу і МАФів кажуть, що їм абсолютно незрозумілі наміри столичної влади. І зміни, які пропонують чиновники, там вважають, м'яко кажучи, не справедливими.

"Цим рішенням пропонується анулювати і розірвати договори з законними підприємцями. Таких в місті на сьогоднішній день 6 тисяч. Ще стільки ж є незаконних кіосків, яких міська влада чомусь не чіпає. Вони вже шість років стоять з порушеннями по всьому місту, біля станцій метро, біля шкіл, на перехрестях, під будівлями, на зупинках. Влада не помічаює ці кіоски, не чіпає і не демонтує. Ми вважаємо, що це не просто так відбувається. Розберіться спочатку з незаконними, а вже потім чіпайте тих, хто працює на міський бюджет. Або краще взагалі не чіпайте", – розповідає сайту "Сьогодні" глава Асоціації власників малого бізнесу і МАФів Тетяна Петренко.

Фото: "Сьогодні"

В Асоціації кажуть, що підприємці, які працюють в законних кіосках справно платять податки місту.

"Цим рішенням чиновники хочуть за один день перетворити законних підприємців, які працюють в кіосках і поповнюють міський бюджет, в незаконних. Ми не виключаємо, що видачу дозвільних документів затягнуть на місяці. І це найбільша для нас небезпека. А тим часом почнуть кошмарити законних підприємців, які останніх шість років справно поповнювали міський бюджет. Буде банальний шантаж: якщо ви не хочете, щоб вас завтра знесли – платите мзду. Ми проти такої зрівнялівки", – додає Тетяна Петренко.

Чого хочуть домогтися

У разі прийняття рішення МАФи, які знаходяться ближче ніж 200 метрів від станції метро, будуть демонтовані.

"Стратегічно важливі об'єкти благоустрою повинні бути вільні від торгівлі. Наприклад, відстань від перехресть – не менше 50 метрів, від виходів з метро – 200 метрів. Зараз перед нами головне завдання: ми повинні прибрати всі незаконні споруди. Якщо потрібно – з поліцією, спецназом", – говорить Олексій Кулеба, перший заступник голови КМДА.

Фото: "Сьогодні"

За його словами, місто має визначити однакові і зрозумілі правила для всіх учасників ринку. Щоб кожна людина розуміла, як йому стати учасником цього ринку, якщо він цього захоче.

"Мене дивує позиція деяких підприємців, які в якості аргументу говорять:"Мій кіоск стоїть тут 20 років, і я його виграв на конкурсі". Але дозвольте, конкурс був багато років тому. Чому хтось інший не має права претендувати на це місце? Підприємці бояться, що прийде великий бізнес і викупить всі місця. Але ж і зараз таке можливо. Тому називати це переділом ринку не можна. це наведення порядку і впровадження єдиних правил в місті з розміщення об'єктів вуличної торгівлі", – додає Кулеба.

Кіоски стануть однаковими

У КМДА наполягають, що МАФи в Києві повинні мати єдиний архетип. Тобто не повинно бути різних кіосків, які можна спостерігати зараз на вулицях міста – брудних, різної форми і кольору.

"Ці непривабливі коробки, яким по 15-20 років, викликають у людей дискомфорт, депресію. Вони не несуть ніякого естетичного навантаження, а навпаки, викликають у людей думку, що цей кіоск незаконний, хоча у нього все в порядку з документами. Чому так сталося? На жаль, не були до кінця допрацьовані ті правила, які затверджувалися в 2015 році. Зараз це необхідно змінити і довести все до логічного кінця. Частина власників вже зробила це, отримавши паспорта прив'язки. З іншими доведеться попрацювати", – запевняє Кулеба.

Що думають кияни – соцопитування

Цікаві дані стосовно столичних МАФів оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Опитування проводилося 10-14 липня 2021 року.

74% опитаних підтримують введення єдиного архітектурного стандарту для кіосків. Тільки 14% проти.

69% підтримують заборону продажу алкоголю в МАФах. 19% проти.

65% вступають за введення системи Prozorro для визначення того, хто отримає дозвіл на установку кіоску в тій чи іншій точці столиці. Тільки 13% проти.

54% підтримують заборону на установку МАФів вздовж основних транспортних магістралей.

53% виступають за заборону розміщення кіосків в радіусі 200 метрів від входів на станції метро.

Результати опитування. Фото: скрін

Крім того, 94% і 93% опитаних вважають, що власники кіосків повинні нести відповідальність за вивезення сміття і прибирання території навколо МАФів, а в разі встановлення фактів антисанітарії повинні бути позбавлені ліцензій. Лише 3% і 4% виступають проти.

Як ставляться кияни до зносу МАФів. Фото: скрін

Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".