Київ через сніг паралізували затори: де не проїхати (карта)

У столиці виникли проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
У вівторок вранці у Києві знову затори із-за снігу. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Перед Північним мостом складна ситуація на дорозі. Стоїть рух на:
- проспекті Романа Шухевича;
- бульварі Перова;
- вулиці Оноре де Бальзака.
Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.
Не проїхати перед мостом Патона та Дарницьким мостом.
Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.
Правий берег. Також затори на бульварі Дружби народів.
Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.
На Борщагівці комунальники намагаються впоратися із негодою.
Тут також затори.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Чому в Києві багато заторів?
Сніг не єдина причина заторів у столиці. Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.
"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".
Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.
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