Київ через сніг паралізували затори: де не проїхати (карта)

У столиці виникли проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок вранці у Києві знову затори із-за снігу. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Перед Північним мостом складна ситуація на дорозі. Стоїть рух на:

проспекті Романа Шухевича;

бульварі Перова;

вулиці Оноре де Бальзака.

Перед Північним мостом тягучка з авто / Фото: Google Maps

Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.

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На Броварському проспекті складно проїхати / Фото: Google Maps

Не проїхати перед мостом Патона та Дарницьким мостом.

На проспекті Соборності автомобілі рухаються дуже повільно / Фото: Google Maps

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Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.

Правий берег. Також затори на бульварі Дружби народів.

Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Голосіївський проспект стоїть / Фото: Google Maps

На Борщагівці комунальники намагаються впоратися із негодою.

На Борщагівці проблеми з рухом транспорту / Фото: Сьогодні

Тут також затори.

Ранкові пробки пов'язані з непогодою у місті / Фото: Сьогодні

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі затори практично на всіх головних вулицях / Фото: Google Maps

Чому в Києві багато заторів?

Сніг не єдина причина заторів у столиці. Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".



Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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